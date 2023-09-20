Марочко: в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых военных ВСУ Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в госпитали поступило большое число тяжелораненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций, которые расположены южнее Купянска. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении у ВСУ резкий всплеск потерь. За истекшие сутки, в госпиталях населенного пункта Харьков отмечается резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его данным, во многих украинских госпиталях в настоящее время не хватает коек для пациентов.

«Большая часть пациентов с позиций, находящихся южнее Купянска», - уточнил эксперт.

Он предположил, что связана такая ситуация с ракетно-бомбовыми ударами российских сил.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о наступательных действиях российских войск на Купянском направлении. В результате было улучшено положение по переднему краю. В Минобороны уточнили, что авиацией и огнем артиллерии были отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области. В результате украинская армия потеряла до 85 военнослужащих.

Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ранее заявил, что в ходе наступления украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники.