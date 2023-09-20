Сотрудники полиции разблокировали здание посольства России в Ереване Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов разблокировали здание посольства России в Ереване. Прямую трансляцию происходящего вели местные издания.

Сначала полицейские дали время протестующим на то, чтобы покинуть место событий, однако потом начали разгонять людей. В результате было задержано несколько человек.

Сайт KP.RU писал о том, что вечером во вторник, 19 сентября, протестующие заблокировали здание посольства России в Армении и не давали сотрудникам диппредставительства покинуть его.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием распустить власти региона и расформировать вооруженные формирования Армении в Карабахском районе.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Карабахе нет, а также обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в регионе.

Из-за происходящего в Ереване начались акции протеста. Так, сотни протестующих собрались у здания правительства Армении с требованием, чтобы Пашинян ушел в отставку.