Глава Минобороны Шойгу: взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень Фото: Минобороны РФ

Взаимодействие России и Ирана в оборонной сфере выходит на новый уровень. Такое заявление в среду, 20 сентября, сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.

«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», - подчеркнул министр.

Шойгу также заявил, что Россия готова к осуществлению дальнейших совместных шагов в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, отметив, что диалог между Москвой и Тегераном развивается особенно интенсивно.

«Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», - резюмировал глава Минобороны РФ.

Сайт KP.RU писал, что делегация министерства обороны РФ во главе с Шойгу, во вторник, 19 сентября, прибыла в Тегеран на переговоры с военными Ирана. Сообщалось, что в ходе визита делегация Минобороны РФ проведет несколько переговоров с военным руководством республики, что поспособствует укреплению российско-иранских военных связей.