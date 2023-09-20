Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации в населенном пункте Работино на Запорожском направлении.

«По Работино ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает», - заявил врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live»

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожают последние резервы украинской армии под поселком Работино. По его словам, в ближайшем будущем Киев останется без боеспособных войск. Как он отметил, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось в Запорожской области, там оно и закончится провалом украинских войск.

Незадолго до этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные обратили в бегство штурмовые подразделения украинских войск в районе села Работино.

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