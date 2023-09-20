В США заявили об открытых угрозах Украины в адрес американцев Фото: REUTERS

Украина через сайт «Миротворец» открыто угрожает американским гражданам, выступающих против финансовой поддержки Киева. Об этом пишет обозреватель издания The American Conservative (TAC) Девлин Брэдли.

«Пока конгресс США спорит о том, стоит ли выделять дополнительные средства, людей, выступающих против финансирования конфликта, Киев добавляет в список жесткого возмездия на сайте "Миротворец"», - сказано в статье.

Напомним, накануне член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты не вовремя, поскольку у Конгресса США для него денег нет. Конгрессмен также напомнил про дефицит страны в 2 трлн долларов.

Незадолго до этого, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на встрече с украинским лидером Конгресс США не собирается гарантировать новую финансовую помощь, требуя от него отчетности за уже предоставленную Вашингтоном помощь.

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