Минобороны: в лагере миротворцев РФ в Карабахе находится 2261 мирный житель Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в среду, 20 сентября, проинформировало, что в базовом лагере российских миротворцев в Нагорном Карабахе в настоящее время находится 2261 мирный житель.

В ведомстве отметили, что миротворческий контингент РФ продолжает выполнять свои функции в регионе, оказывается помощь мирному населению.

«В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Азербайджан 19 сентября 2013 года начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, требуя вывести армянские вооруженные формирования из данного региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, обвинил Баку в попытках взять под свой контроль населенные пункты в регионе.

В среду, 20 сентября, стало известно, что власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня.

Сайт KP.RU писал, что миротворцы России успешно эвакуировали более двух тысяч местных жителей из районов Нагорного Карабаха, которые подвергаются интенсивным обстрелам.

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