МИД: Россия призывает остановить кровопролитие в Карабахе

МИД России призвал остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия призвала прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сказано в заявлении МИД РФ. Документ опубликован на сайте российского дипломатического ведомства и доступен здесь.

«В связи с резкой эскалацией вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения», - сказано в заявлении МИД.

В российском МИД также напомнили о комплексе трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, и призвали безотлагательно вернуться к выполнению всех пунктов этого соглашения.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и потребовал распустить правительство региона, а вооруженные формирования Армении сложить оружие для установления мира.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в попытке захватить населенные пункты Нагорного Карабаха и заявил, что в регионе нет армянских военных.

Отвечаем на шесть главных вопросов вокруг нового раунда конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха здесь на KP.RU.