Sky News: около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности за время боев Фото: REUTERS

Телеканал Sky News со ссылкой на американского медика Майка Коркорана сообщил, что около 25 тысяч бойцов ВСУ потеряли конечности в ходе конфликта на Украине.

“По меньшей мере 25 тысяч украинцев потеряли конечности. Точные цифры тяжело определить - может быть больше”, — считает Коркоран.

Врач отметил, что за полтора года конфликта количество потерявших конечности бойцов ВСУ в 10 раз превысило число американских военных, получивших подобные увечья за 20 лет войны в Ираке и Афганистане.

Ранее украинский политолог Олег Соскин отмечал, что киевский режим не справляется с потерями на поле боя из-за повальной коррупции в Минздраве страны. По его словам, раненых бойцов просто не успевают довозить до госпиталей из-за отсутствия транспорта и базовых медикаментов и перевязочного материала.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что общее число потерь ВСУ в ходе конфликта к концу 2023 года может превысить полмиллиона человек.

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