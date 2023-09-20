Пашинян: Ереван не участвовал в переговорах между Баку и Нагорным Карабахом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальные власти Армении не принимали какого-либо участие в прошедших накануне переговорах между властями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Такое заявление в своем послании к народу сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, отметив при этом, что Ереван принимает к сведению заявления Баку по Карабаху.

«Республика Армения не участвовала в подготовке подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений … Мы принимаем к сведению произошедшее», - заявил глава армянского правительства, сообщив, что Ереван продолжит «следить за развитием событий».

По его словам, теперь Армения надеется на то, что после прекращения огня российские миротворцы защитят население Нагорного Карабаха, обеспечив «полные условия для прав армян» в этом регионе.

Напомним, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха заявили о решении прекратить огонь, которое вступает в силу в среду, 20 сентября, с 13:00, отметив, что такая договоренность была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента».

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы продолжают выполнение своих задач в Нагорном Карабахе, хотя работа проходит в обострившихся условиях.

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