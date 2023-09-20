Politico: Украина рискует остаться без поддержки из-за проблем с бюджетом США

Politico: помощь Украине оказалась под угрозой из-за проблем с бюджетом США Фото: REUTERS

Издание Politico заявило, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться без военной поддержки Пентагона, если в США не смогут решить вопрос бюджета.

“Если к концу месяца американские законотворцы не договорятся о бюджете, власти будут вынуждены остановить любую деятельность не первостепенной важности”, — отмечается в статье.

Издание напомнило, что в подобной ситуации в 2018 году Вашингтон приостановил программу тренировки десятков тысяч военнослужащих армии США прямо во время антитеррористических операций на Ближнем Востоке.

Представитель Пентагона Крис Шервуд в интервью Politico отметил, что приостановка работы правительства США приведет к задержке обучения украинских летчиков, затруднениям в поставке вооружений, а также возможным прекращением помощи в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины".

Тем временем государственный долг Соединенных Штатов 15 сентября поставил новый исторический рекорд, перейдя отметку в 33 триллиона долларов.

Ранее издание Newsweek отмечало, что Украина может остаться без поддержки Запада и в случае провала летнего наступления ВСУ. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что за время наступления украинские войска не добились успехов ни на одном из направлений, потеряв при этом более 71 тысячи военнослужащих и тысячи единиц военной техники.

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