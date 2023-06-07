Newsweek: Запад прекратит поддержку Украины в случае провала контрнаступления Фото: REUTERS

Издание Newsweek заявило, что западные союзники Владимира Зеленского прекратят военную поддержку ВСУ в случае провала контрнаступления.

“Ставка контрнаступления для Украины заключается в необходимости показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних полутора лет приносят свои плоды. Провал Киева даст больше возможностей для западных критиков помощи ВСУ, особенно на различных выборах в Европе и США”, — приводит издание слова профессора политологии Уильяма Рено.

Также в статье говорится, что западные союзники Зеленского поставили на кон свою репутацию, и провал наступления ВСУ станет ударом по политическому престижу не только Украины, но и ее партнеров, в том числе США.

Ранее обозреватель Newsweek Брендан Коул уже отмечал, что ближайшее время будет решающим для Киева в текущем конфликте, поскольку союзники Украины теряют терпение в ожидании успехов ВСУ на поле боя.

При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине быстро закончится, если партнеры Зеленского прекратят военную поддержку украинской армии.

Тем временем из утечки секретных данных Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.