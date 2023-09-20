ANSA: встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти в октябре Фото: Александр КОЦ

Итальянское агентство ANSA сообщило, что в октябре 2023 года может произойти очередная встреча советников по вопросам безопасности для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, на предстоящем мероприятии обсудят “план президента Владимира Зеленского”.

Авторы статьи напомнили, что ранее подобные встречи уже проходили в Копенгагене и Джидде, при этом без участия российской стороны. Издание отмечает, что, по мнению многих наблюдателей, подобные переговоры не принесли заметных результатов.

Напомним, ранее профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс предупреждал, что Западу придется принять все условия России для завершения конфликта на Украине, поскольку у киевского режима просто нет шансов победить на поле боя.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что президент России Владимир Путин добьется всех поставленных целей на Украине.

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