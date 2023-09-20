CNN: Зеленский выразил сомнения в способности ВСУ добиться успеха до конца года Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в способности украинских войск добиться успехов в рамках начавшегося летом широкомасштабного наступления до конца 2023 года.

“Я думаю, никто не знает, правда”, — ответил Зеленский в интервью CNN на вопрос о том, уверен ли он в способности своей армии добиться успеха в текущем наступлении.

Также он отметил, что в данный момент сосредоточен на получении от США ракет большой дальности, отказ от передачи которых станет для Украины “потерей” и приведет “к большим жертвам” со стороны ВСУ.

Напомним, недавно президент Зеленский признал, что украинские войска понесли тяжелые потери, а у летнего наступления ВСУ не будет “хэппи-энда”.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул, что этим заявлением Зеленский фактически признал провал наступления ВСУ, о неизбежности которого многие эксперты предупреждали его еще до начала операции.