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НовостиПолитика20 сентября 2023 12:47

Франция намерена передать Украине истребители Mirage 2000

Intelligence Online: Франция намерена передать Украине истребители Mirage 2000
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Франция намерена передать Украине истребители Mirage 2000

Франция намерена передать Украине истребители Mirage 2000

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция близка к поставке Украине истребителей Mirage 2000D из состава своих Военно-воздушных сил.

Как передает Intelligence Online, представители Вооруженных сил Украины приезжали во Францию, чтобы согласовать детали приобретения истребителей Mirage 2000D. Киев намерен использовать их для нанесения ударов по наземным объектам, уточняет издание.

Кроме того, сообщается о начале обучения Францией украинских пилотов управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями. Обучение проходит на авиабазах Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене, говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа посол Украины в Париже Вадим Омельченко сообщил, что Франция передала Киеву первую пробную партию ракет класса «воздух — поверхность» SCALP.

Кремль назвал ошибочным решение властей Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.