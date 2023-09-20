FP: все ведомства США одобрили передачу Киеву ракет ATACMS, решение за Байденом

FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, решение за Байденом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса США сообщило, что все американские ведомства одобрили отправку дальнобойных крылатых ракет ATACMS Украине, но окончательное решение будет принимать президент Джо Байден.

“Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет”, — отметил источник агентства.

В статье уточнили, что администрация президента США по-прежнему опасается возможной эскалации конфликта из-за поставок американского оружия на Украину.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что в данный момент он сосредоточен на получении от США ракет ATACMS, а отказ Вашингтона станет для Украины серьезным ударом и приведет к еще большим потерям на поле боя.

В свою очередь бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик считает, что ракеты данного класса не станут проблемой для российских систем ПВО и не смогут повлиять на ход конфликта.

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