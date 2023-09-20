Приемный отец Дани Милохина призвал дать блогеру патриотический проект Фото: соцсети

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что его сын не нарушал закон о воинской обязанности и может вернуться в Россию для прохождения медкомиссии в военкомате.

“Закон он не нарушал. Единственное, что нужно сделать – приехать и пройти медкомиссию. Наверное, Даня приедет и пройдет. Но теперь после такой организованной травли – он может просто боится прилетать”, — сказал отец блогера в интервью KP.RU.

Также он отметил, что блогер во время отъезда за границу не говорил ничего противозаконного о России и не собирается отказываться от родины, при этом, благодаря медийному потенциалу, может серьезно помочь своей стране.

“Дайте ему хороший патриотический проект. Подростки на него равняются – можно использоваться его потенциал в правильном русле, и он будет работать на благо Родины. Через Даню можно заниматься и патриотическим воспитанием нашей молодежи.” — отметил Дмитрий Тюленев.

Также он добавил, что яркий образ Милохина и его эпатажные выходки были согласованы с продюсерами и являются неотъемлемой частью шоу-бизнеса, поэтому не стоит выставлять Даню крайним и травить его.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине Милохин улетел за границу, и, по мнению члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, наговорил много "нелестных" слов о своей стране. Недавно Милохин вернулся в Россию, а Мизулина предложила отправить его на службу в армию РФ. Данную инициативу получила большую поддержку общественности, а сам Милохин первым же рейсом улетел в Дубай.

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