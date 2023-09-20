Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 сентября 2023 14:21

В США Зеленскому предрекли судьбу Усамы бен Ладена

Журналист Хинкл считает, что Зеленского ждет жестокий финал
Сергей ЧИКОВ
Журналист Хинкл: Зеленского ждет жестокий финал

Журналист Хинкл: Зеленского ждет жестокий финал

Фото: REUTERS

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут устранить так же, как бывшего главу “Аль-Каиды”* Усаму бен Ладена.

“Может я и ошибаюсь, но думаю, что Зеленского ждет жестокий финал”, — сказал журналист в интервью RT.

Хинкл добавил, что в летнее наступление украинских войск оказалось “самоубийственной миссией”, в ходе которой ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.

По мнению журналиста, жители крупных городов Украины уже должны протестовать против политики киевского режима, который отправляет своих граждан на верную смерть. При этом, подчеркнул Хинкл, украинцы понимают, что реакция властей на критику будет жестокой, поэтому массовые протесты пока что не начались.

Напомним, ранее украинский политолог Олег Соскин также отмечал, что если общественность узнает о реальных потерях ВСУ в ходе летнего наступления, правительство Зеленского может быть уничтожено.

В свою очередь бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта.

*"Аль-Каида"* - террористическая организация, запрещена в России