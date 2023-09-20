Журналист Хинкл: Зеленского ждет жестокий финал Фото: REUTERS

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут устранить так же, как бывшего главу “Аль-Каиды”* Усаму бен Ладена.

“Может я и ошибаюсь, но думаю, что Зеленского ждет жестокий финал”, — сказал журналист в интервью RT.

Хинкл добавил, что в летнее наступление украинских войск оказалось “самоубийственной миссией”, в ходе которой ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.

По мнению журналиста, жители крупных городов Украины уже должны протестовать против политики киевского режима, который отправляет своих граждан на верную смерть. При этом, подчеркнул Хинкл, украинцы понимают, что реакция властей на критику будет жестокой, поэтому массовые протесты пока что не начались.

Напомним, ранее украинский политолог Олег Соскин также отмечал, что если общественность узнает о реальных потерях ВСУ в ходе летнего наступления, правительство Зеленского может быть уничтожено.

В свою очередь бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта.

*"Аль-Каида"* - террористическая организация, запрещена в России