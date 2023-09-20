Бушуев: ВСУ более ста раз применяли по Донецку кассетные бомбы с начала августа Фото: EAST NEWS

Член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что с начала августа ВСУ нанесли более 100 ударов по Донецку кассетными боеприпасами, переданными Киеву Вашингтоном.

“Только с начала августа украинские войска как минимум 104 раза применили американские кассетные боеприпасы по густонаселённым районам мирного Донецка. Противник вёл огонь из артиллерии калибра 155 миллиметров снарядами М-864 с кассетной боевой частью”, — сказал Бушуев на заседании форума ОБСЕ 20 сентября.

Также он отметил, что в результате украинских обстрелов за этот период погибли семь человек, 17 получили осколочные ранения, среди них один ребенок.

Бушуев добавил, что войска национальной гвардии РФ ведут активную работу по разминированию местности в зоне спецоперации, и за все время конфликта обезвредили почти 50 тонн взрывчатки и более 260 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, еще до решения Вашингтона о передаче кассетных снарядов Киеву советник врио главы ДНР Ян Гагин предупреждал, что ВСУ будут применять эти боеприпасы против мирного населения Донбасса.

Тем временем международная некоммерческая правозащитная организация Human Rights Watch уже собрала доказательства гибели мирных граждан в зоне спецоперации от применения ВСУ кассетных боеприпасов.