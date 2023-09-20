Новак заявил о готовности правительства к кардинальным мерам на рынке топлива Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России готово принять кардинальные меры на рынке топлива для его стабилизации, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Задача стоит цены держать и не повышать, что в принципе и удается вертикальным компаниям. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и в последние две оптовые сессии на бирже оптовые цены снижаются, рынок балансируется. Если понадобится более кардинальное решение, то готовы его применить», – сказал он журналистам.

Как сообщил зампред правительства, Министерство энергетики страны уже подготовило соответствующие решения, которые будут скоро рассмотрены кабинетом министров.

Как писал сайт KP.RU, правительство России в рамках мер по стабилизации цен на топливо рассматривает варианты полного запрета экспорта нефтепродуктов и повышения экспортной пошлины до 250 долларов за тонну.

Между тем глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что введение пошлины на экспорт топлива в долгосрочной перспективе может вызвать его дефицит на внутреннем рынке.