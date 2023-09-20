Глава "Газпром нефти": экспортные пошлины могут привести к дефициту топлива в РФ

Глава "Газпром нефти" рассказал о возможных последствиях пошлины на топливо Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

Глава “Газпром нефти” Александр Дюков заявил, что введение пошлины на экспорт топлива в долгосрочной перспективе может вызвать дефицит топлива на внутреннем рынке России.

“Заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива <...> Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки”, — сказал Дюков в кулуарах Промышленного энергетического форума TNF.

Эксперт отметил, что конечным результатом снижения объемов переработки может стать дефицит топлива в России, однако это случится лишь в случае недостаточно качественного просчета ограничений.

“Важно не разбалансировать переработку”, — сказал Дюков.

Также он напомнил, что в данный момент правительство РФ рассматривает несколько вариантов стабилизации цен на топливном рынке, и сами по себе пошлины на экспорт “имеют право на существование”, однако Кабмину следует тщательно анализировать возможные риски и принимать решения по каждому нефтеперерабатывающему предприятию в индивидуальном порядке.

Напомним, за первую половину 2023 года оптовые цены на бензин выросли примерно на 50% и продолжают устанавливать новые антирекорды и по сей день. Правительство России отмечало, что одной из причин роста цен стал серый экспорт топлива и в качестве меры по борьбе с ним предложило ввести экспортные пошлины или ограничить число НПЗ, которым разрешено поставлять топливо за границу.