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НовостиПолитика20 сентября 2023 15:49

Американский сенатор Вэнс призвал Вашингтон перестать накачивать Украину оружием

По мнению политика, Россия не представляет угрозы национальной безопасности США
Сергей ЧИКОВ
Американский сенатор Вэнс призвал Вашингтон перестать накачивать Украину оружием

Американский сенатор Вэнс призвал Вашингтон перестать накачивать Украину оружием

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от республиканской партии США Джеймс Вэнс призвал Вашингтон прекратить военную поддержку Украины, поскольку военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен обеспечивать оружием и Украину, и Тайвань.

“Я опасаюсь, что мы поставляем слишком много вооружения на Украину и производим его недостаточно”, — сказал сенатор на мероприятии интернет-портала Axios.

Вэнс отметил, что США уже задерживают поставки оружия Тайваню, что прямо указывает на неспособность американского ОПК работать на два театра боевых действий.

При этом, по мнению сенатора, участие в конфликте на Украине не отвечает интересам национальной безопасности США, поскольку вероятное вторжение Китая в Тайвань полностью уничтожит американскую экономику. Вэнс добавил, что Россия не представляет угрозы для США.

Напомним, ранее кандидат в президенты США от партии Республиканцев Вивек Рамасвами также призывал Вашингтон отказаться от поддержки Украины, поскольку именно Китай, а не Россия, по его мнению, представляет угрозу национальной безопасности США.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине не спасет киевский режим от уничтожения.

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