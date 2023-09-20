Американский сенатор Вэнс призвал Вашингтон перестать накачивать Украину оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от республиканской партии США Джеймс Вэнс призвал Вашингтон прекратить военную поддержку Украины, поскольку военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен обеспечивать оружием и Украину, и Тайвань.

“Я опасаюсь, что мы поставляем слишком много вооружения на Украину и производим его недостаточно”, — сказал сенатор на мероприятии интернет-портала Axios.

Вэнс отметил, что США уже задерживают поставки оружия Тайваню, что прямо указывает на неспособность американского ОПК работать на два театра боевых действий.

При этом, по мнению сенатора, участие в конфликте на Украине не отвечает интересам национальной безопасности США, поскольку вероятное вторжение Китая в Тайвань полностью уничтожит американскую экономику. Вэнс добавил, что Россия не представляет угрозы для США.

Напомним, ранее кандидат в президенты США от партии Республиканцев Вивек Рамасвами также призывал Вашингтон отказаться от поддержки Украины, поскольку именно Китай, а не Россия, по его мнению, представляет угрозу национальной безопасности США.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине не спасет киевский режим от уничтожения.

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