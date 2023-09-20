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НовостиВ мире20 сентября 2023 17:10

Алиев заявил о достижении Азербайджаном целей в Нагорном Карабахе

Азербайджан восстановил свой суверенитет, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Алиев заявил о достижении Азербайджаном целей в Нагорном Карабахе

Алиев заявил о достижении Азербайджаном целей в Нагорном Карабахе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Азербайджан за сутки проведения операции в Нагорно-Карабахской республике достиг всех своих целей, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы ликвидированы, армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ», – сказал он в обращении к жителям Азербайджана.

По словам Алиева, в ходе операции в Нагорном Карабахе Азербайджану удалось восстановить свой суверенитет.

Накануне Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием вывести армянские вооруженные формирования из региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в непризнанной республике.

Напомним, в среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены. МИД Армении поддержал прекращение огня в Нагорном Карабахе.