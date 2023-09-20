Зеленский представил план урегулирования конфликта на Украине из двух пунктов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН представил мирный план урегулирования конфликта с Россией, который состоит из двух пунктов.

Как заявил украинский лидер, для заключения мирного соглашения Москва должна полностью вывести войска с украинских территорий в пределах границ 1991 года, а также вернуть Киеву контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По словам Зеленского, только выполнение этих условий "будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий".

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Если украинская сторона хочет переговоров, пусть скажет об этом прямо, отметил российский лидер. Со стороны Киева пока ничего не слышно, добавил политик.

Напомним, в мае этого года Зеленский просил провести саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой "мирный план" по урегулированию конфликта на Украине.

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