Развожаев: все службы в Севастополе находятся в боевой готовности

Развожаев сообщил, что все службы в Севастополе находятся в боевой готовности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все службы Севастополя находятся в состоянии боевой готовности, но появившаяся в сети информация об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников - это НЕПРАВДА», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор подтвердил, что в Крыму работает ПВО.

«В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки», - уточнил чиновник, призвав жителей города доверять исключительно официальной информации.

«Помните, что укронацисты ведут и информационную войну. Вызвать панику у людей - тоже одна из их задач», - написал Михаил Развожаев.

Ранее российское Минобороны сообщило, что ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом в ночь на 21 сентября. По одному БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Орловской областями.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.