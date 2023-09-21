Минобороны: ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом

Российские ПВО пресекли массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Фото: REUTERS

Российские военные пресекли попытку массированной атаки ВСУ на объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что беспилотники пытались атаковать Крым в ночь с 20 на 21 сентября.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА», - сообщили в Минобороны, добавив, что по одному беспилотнику уничтожены над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее сообщалось, что 20 сентября 2023 года произошло прямое попадание снаряда ВСУ в частный дом в селе Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадала хозяйка дома. При повторном обстреле села Максимовка погиб мужчина, который проезжал мимо населённого пункта на автомобиле.

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