Авиация Вооруженных сил (ВС) России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, с помощью которого украинская армия стягивала резервы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2023 года.

Российский танк Т-80, который зачастую называют «реактивным» или «летающим», показал свою высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

В госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых военных ВСУ. В украинских медучреждениях не хватает коек для пациентов.

Житель Барнаула отравил воду для российских военных. Ему было предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт.

Авиация Вооруженных сил (ВС) России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, с помощью которого украинская армия стягивала резервы.

20 сентября 2023 года произошло прямое попадание снаряда ВСУ в частный дом в селе Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадала хозяйка дома. При повторном обстреле села Максимовка погиб мужчина, который проезжал мимо населённого пункта на автомобиле.

Средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь.

Российские военные за минувшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, а также Веселого и Химика.

Российские войска сбили украинские Су-24 и МиГ-29 в зоне спецоперации. Средства ПВО и РЭБ перехватили за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что с начала августа ВСУ нанесли более 100 ударов по Донецку кассетными боеприпасами, переданными Киеву Вашингтоном.