БПЛА пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области

Губернатор: два беспилотника пытались атаковать объекты в Орловской области. Фото: REUTERS

Два украинских БПЛА пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса на территории Российской Федерации. Они обезврежены над территорией Орловской области.

«Друзья, сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса», - написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

Губернатор добавил, что по предварительным данным при попытке атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Чиновник заверил, что ситуация находится под контролем.

«Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия», - написал Клычков.

Напомним, российские ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом в ночь на 21 сентября. По одному БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Орловской областями.

После этого губернатор Севастополя Развозжаев опроверг информацию об уничтожении беспилотников над городом и призвал доверять только официальным источникам информации.