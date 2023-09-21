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НовостиПолитика21 сентября 2023 5:47

Журналист Репке: лучший российский беспилотник "Ланцет" принесет ВСУ проблемы

Российский дрон может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось, пишет Репке
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российский беспилотник "Ланцет" станет проблемой для ВСУ

Российский беспилотник "Ланцет" станет проблемой для ВСУ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" станет большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (ранее Twitter).

"Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", - написал немец.

Репке также добавил, что изначально "Ланцеты" могли поражать цели на расстоянии не превышающем 45 км, однако после последнего удара дрона по украинскому истребителю МиГ-29 пришлось преодолеть расстояние почти в 80 км.

Напомним, в июле ВС России начали применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые способны долгое время летать в районе предполагаемого расположения цели.

Сайт KP.RU рассказал, как русские инженеры и солдаты развенчали непобедимость оружия НАТО и почему российский "Ланцет" стал кошмаром для ВСУ.