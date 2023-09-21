Журналист Репке: лучший российский беспилотник "Ланцет" принесет ВСУ проблемы

Российский беспилотник "Ланцет" станет проблемой для ВСУ Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" станет большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (ранее Twitter).

"Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", - написал немец.

Репке также добавил, что изначально "Ланцеты" могли поражать цели на расстоянии не превышающем 45 км, однако после последнего удара дрона по украинскому истребителю МиГ-29 пришлось преодолеть расстояние почти в 80 км.

Напомним, в июле ВС России начали применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые способны долгое время летать в районе предполагаемого расположения цели.

Сайт KP.RU рассказал, как русские инженеры и солдаты развенчали непобедимость оружия НАТО и почему российский "Ланцет" стал кошмаром для ВСУ.