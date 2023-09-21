Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года в качестве округа России

Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года в качестве округа РФ Фото: СОЦСЕТИ

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал план Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта, который был представлен на заседании Совбеза ООН.

Зеленский с трибуны ООН сказал о плане, состоящем из двух пунктов. Один из них - это возвращение к границам 1991 года.

"Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза", - сказал Рогов РИА Новости, подметив, что с учетом нынешних реалий Украина могла бы стать федеральным округом в составе РФ "после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов".

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров, об этом должны прямо сказать на Украине.