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НовостиПолитика21 сентября 2023 6:33

Во Львовской области Украины после взрывов загорелся промышленный объект

Площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров
Екатерина КОСОБОКОВА
Во Львовской области Украины после взрывов загорелся промышленный объект

Во Львовской области Украины после взрывов загорелся промышленный объект

Фото: REUTERS

В результате взрывов в городе Дрогобыче во Львовской области Украины получил повреждения промышленный объект, где начался пожар. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

По его данным, три взрыва прозвучали в городе рано утром.

«Два прилета по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов», - написал Козицкий в своих соцсетях.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на 21 сентября и рано утром в нескольких городах страны были слышны взрывы. Издания назвали такие населенные пункты, как Харьков, Ивано-Франковск, Ровно и Хмельницкий. Также сообщалось, что взрывы были слышны во Львовской и Киевской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о взрывах в столице Украины. По его данным, после срабатывания средств противовоздушной обороны в некоторых районах города прекратилась подача электроэнергии и воды.