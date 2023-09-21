Во Львовской области Украины после взрывов загорелся промышленный объект Фото: REUTERS

В результате взрывов в городе Дрогобыче во Львовской области Украины получил повреждения промышленный объект, где начался пожар. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

По его данным, три взрыва прозвучали в городе рано утром.

«Два прилета по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов», - написал Козицкий в своих соцсетях.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на 21 сентября и рано утром в нескольких городах страны были слышны взрывы. Издания назвали такие населенные пункты, как Харьков, Ивано-Франковск, Ровно и Хмельницкий. Также сообщалось, что взрывы были слышны во Львовской и Киевской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о взрывах в столице Украины. По его данным, после срабатывания средств противовоздушной обороны в некоторых районах города прекратилась подача электроэнергии и воды.