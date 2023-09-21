Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко рассказал о взрывах в Киеве в ночь на 21 сентября. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Несколько взрывов прозвучали в Киеве в ночь на 21 сентября. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам киевского мэра, в столице Украины сработали системы ПВО.

Кличко написал в Telegram-канале, что в ряде микрорайонов после взрывов прекратилась подача воды и электричества. Также он сообщил, что в Шевченковском районе Киева повреждена газовая труба, а в Дарницком районе спасатели тушат пожар.

«Несколько человек обратились к медикам», - написал Кличко.

Напомним, в украинской столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога в ночь на 21 сентября.

Тем временем российские ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом в ночь на 21 сентября.

Также губернатор Орловской области Клычков сообщил, что обезврежены два БПЛА, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса на территории региона.

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