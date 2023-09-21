Пункт дислокации ВСУ поражен в центре Черкасс на Украине Фото: REUTERS

Пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен в городе Черкассы. Об этом в четверг, 21 сентября, проинформировала «Украина.ру».

«В центре Черкасс, по предварительной информации, поражен пункт дислокации ВСУ», - сообщило издание.

В ночь на 21 сентября 2023 года сирены воздушной тревоги звучали в Киеве, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в результате взрывов в городе Дрогобыче получил повреждения промышленный объект, где начался пожар. По его данным, три взрыва прозвучали в городе рано утром 21 сентября.