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НовостиПолитика21 сентября 2023 7:06

Пункт дислокации ВСУ поражен в центре Черкасс на Украине

Ночью в регионе звучали сирены воздушной тревоги
Екатерина КОСОБОКОВА
Пункт дислокации ВСУ поражен в центре Черкасс на Украине

Пункт дислокации ВСУ поражен в центре Черкасс на Украине

Фото: REUTERS

Пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен в городе Черкассы. Об этом в четверг, 21 сентября, проинформировала «Украина.ру».

«В центре Черкасс, по предварительной информации, поражен пункт дислокации ВСУ», - сообщило издание.

В ночь на 21 сентября 2023 года сирены воздушной тревоги звучали в Киеве, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в результате взрывов в городе Дрогобыче получил повреждения промышленный объект, где начался пожар. По его данным, три взрыва прозвучали в городе рано утром 21 сентября.