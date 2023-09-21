Военные ВСУ обстреляли кладбище в селе Обрывка Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кладбище в селе Обрывка Херсонской области, в результате чего были разрушены надгробия и ограды. Об этом в четверг, 21 сентября, проинформировала администрация Новокаховского городского округа.

«Сегодня, 21 сентября, в результате обстрела со стороны ВСУ после нескольких прилетов на территорию кладбища в селе Обрывка разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды», - сказано в сообщении властей, размещенном в Telegram-канале.

Как пишет HERSON.KP.RU, на кладбищенской земле, обстрелянной ВСУ, остались воронки от разрыва боеприпасов.

Ранее руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. По его данным, по территории кладбища боевиками ВСУ был нанесен прицельный артиллерийский удар. Рогов отметил, что никакой логике подобный обстрел не поддается, ведь ни одного военного объекта вблизи обстрелянного боевиками кладбища просто нет.

Президент России Владимир Путин, комментируя удары ВСУ по жилым кварталам и гуманитарным объектам, подчеркнул, что в таких действиях нет военного смысла.

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