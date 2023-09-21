Переговоры делегаций Азербайджана и карабахских армян в Евлахе завершились Фото: REUTERS

В Евлахе завершилась встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Об этом в четверг, 21 сентября, проинформировало азербайджанское агентство АПА.

Азербайджанскую сторону на встрече представили депутат Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства президента страны Илькин Султанов. Армян Карабаха представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

Сайт KP.RU писал о старте переговоров в Евлахе между делегациями Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Посредниками в них выступили командиры российского миротворческого корпуса в регионе.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.

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