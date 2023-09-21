Путин и Алиев отметили важность реализации договоренностей по Нагорному Карабаху Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 сентября, поговорил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы лидеры двух государств отметили важность реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе.

«С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе», - сказано в сообщении Кремля.

Путин и Алиев обсудили дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в Карабахе. Российский лидер подчеркнул, что важно обеспечить права и безопасность армян в регионе. Алиев пообещал, что в этом вопросе азербайджанская сторона будет взаимодействовать с российскими миротворцами.

Стороны также договорились активизировать переговоры в русле трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, в том числе по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.

В четверг, 21 сентября, в Евлахе прошли переговоры между делегациями Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, целью которых является интеграция населения после того, как Армения ушла из региона, оставив его в полное распоряжение Баку.

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