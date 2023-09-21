RS: положение Зеленского резко ухудшилось после провала наступления ВСУ Фото: REUTERS

Обозреватель Блез Мэлли заявил, что после провала летнего наступления ВСУ ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась.

"Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Наступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта", — пишет журналист в статье для Responsible Statecraft.

По мнению Мэлли, в Белом доме возросла интенсивность борьбы между сторонниками и противниками военной помощи Украине, а консерваторы в конгрессе уже угрожают остановить работу правительства из-за проблем с бюджетом страны.

Мэлли добавил, что прогресса в этих спорах нет, поэтому дополнительная помощь Украине от США “теперь висит на волоске”.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Украина может остаться без военной поддержки Вашингтона, если в США не смогут решить проблемы с бюджетом.

В свою очередь издание Newsweek давно предупреждало, что Киев может лишиться поддержки Запада в случае провала широкомасштабного летнего наступления.