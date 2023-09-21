Правительство Польши: Варшава поставляет Киеву лишь ранее согласованное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер пояснил, что власти страны осуществляют поставки Украине только ранее согласованного оружия.

«В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов», - цитирует Мюллера польское агентство печати.

Пресс-секретарь правительства страны сообщил, что в Польше действует «хаб международной помощи», через который осуществляются поставки оружия Киеву. Мюллер также напомнил, что в первые месяцы конфликта Польша передала Украине танки, БТР, самолеты и боеприпасы.

Летом 2023 года стало известно, что власти Польши передали Украине около десяти вертолетов Ми-24. Газета The Wall Street Journal сообщила, что передача этих машин Киеву держалась в тайне.

20 сентября 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны перестали поставлять Украине вооружение, поскольку республика сама нуждается в них. Он пояснил, что если страна хочет защищаться, то она должна иметь то, чем можно защищаться.