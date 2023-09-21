Патрушев: победа России на Украине поспособствует равноправному диалогу стран

Патрушев: победа России в СВО поспособствует равноправному диалогу стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что неизбежная победа России в конфликте на Украине поспособствует выстраиванию равноправного и уважительного диалога между странами.

“Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты”, — подчеркнул глава Совбеза.

Патрушев добавил, что конфликт на Украине уже давно перешел в противостояние коллективного Запада и России. По его мнению, “НАТО и их приспешники” трансформировали локальный конфликт в гибридную войну с целью подрыва российского суверенитета и территориальной целостности.

Также он отметил, что западные спецслужбы активно занимаются дезинформацией, дискредитацией российского руководства и подстрекательством межнациональных и межконфессиональных противоречий.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что победить российскую армию на поле боя невозможно, поэтому союзники киевского режима активно занимаются информационными атаками и постоянно лгут, извращают исторические факты и не прекращают нападки на церковь и культуру России.