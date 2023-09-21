Патрушев назвал украинское наступление бессмысленным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут бессмысленное наступление. Об этом заявил журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, представители киевского режима набивают свои карманы деньгами в угоду США, которые "истребляют народ Украины любыми способами".

"Не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное наступление, бросая украинцев на верную гибель", - заключил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев добавил, что страны Запада ведут против России гибридную войну, но победа РФ на Украине поспособствует равноправному диалогу между странами.

Ранее KP.RU рассказал, что страны Запада начинают трезво оценивать провальное наступление ВСУ. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц проанализировал последние высказывания западных политиков о действиях киевского режима.