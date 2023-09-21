Правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Они помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», – сказано на сайте кабинета министров.

В правительстве напомнили, что ранее в стране были увеличены нормативы поставок бензина и дизеля на биржу в целях стабилизации ситуации на топливном рынке.

Напомним, накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России готово принять кардинальные меры на рынке топлива для его стабилизации.

Как писал сайт KP.RU, кабмин в рамках мер по стабилизации цен на топливо рассматривало варианты полного запрета экспорта нефтепродуктов и повышения экспортной пошлины до 250 долларов за тонну.