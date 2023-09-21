Офис Зеленского: следующие месяцы будут тяжелыми из-за проблем с инфраструктурой

Офис Зеленского: следующие месяцы из-за проблем с инфраструктурой будут тяжелыми Фото: REUTERS

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что следующие месяцы будут крайне тяжелыми для страны из-за возможных проблем с инфраструктурой.

Ранее 21 сентября компания “Укрэнерго” сообщала о повреждении ряда энергетических объектов в западной и центральной частях Украины, в результате чего пять регионов страны частично остались без электричества.

“Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры”, — приводит слова Кулебы AFP.

Российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины в начале октября 2022 года – через несколько дней после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который позже взяли на себя украинские спецслужбы.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что российские удары по украинским объектам энергетики призваны вывести из строя ту инфраструктуру, которая используется киевским режимом для убийства русских.