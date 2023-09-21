Российские войска поразили центры разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам, центрам разведки и подготовки диверсантов украинской армии, поразив все назначенные объекты, сообщает Министерство обороны РФ.

«Вооруженными силами РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в четверг, 21 сентября, российские войска поразили пункт дислокации Вооруженных сил Украины в городе Черкассы.

Ранее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил о повреждении объекта социальной инфраструктуры обломками ракеты. По его словам, это произошло в результате работы системы противовоздушной обороны.

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