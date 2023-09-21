Российские военные сбили максимальное число украинских дронов за сутки с начала СВО

Российские ПВО за сутки сбили 75 украинских беспилотников Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в очередной сводке сообщило министерство обороны РФ.

«Уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Это самая большая цифра сбитых за сутки украинских беспилотников, о которой сообщало Минобороны с начала проведения спецоперации. Кроме того, по данным министерства, были сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные пресекли попытку массированной атаки ВСУ на объекты на территории страны. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Крымом были уничтожены 19 украинских БПЛА. По одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских беспилотников по России, заявил, что по прошествии времени РФ сможет полностью ликвидировать такую угрозу.