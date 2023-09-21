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НовостиПолитика21 сентября 2023 13:04

Советник главы Крыма Крючков опроверг заявления о поражении ВСУ аэродрома Саки

Заявления об ударах по аэродрому оказались вбросами ЦИПСО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Советник главы Крыма Олег Крючков Фото: кадр из видео

Советник главы Крыма Олег Крючков Фото: кадр из видео

Информация о поражении украинскими войсками крымского военного аэродрома Саки не соответствует действительности, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома Саки. Готовились, фото подобрали, контент разный сделали. Есть только одна проблема – наша ПВО все сбила», – написал он в своем Telegram-канале.

Крючков пошутил, что «работа киевских школьников» по созданию фейков об ударе по аэродрому Саки оказалась напрасной.

Как писал сайт KP.RU, ночью 21 сентября Вооруженные силы России пресекли попытку массированной атаки ВСУ на объекты на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Крыма были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 75 украинских дронов.