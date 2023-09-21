Азербайджан и армяне Нагорного Карабаха договорились о повторной встрече Фото: REUTERS

Представители Азербайджана договорились с делегацией армян Нагорного Карабаха о проведении еще одной встречи, сообщает администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева.

«Достигнута договоренность о проведении в скором времени очередной встречи», – сказано в сообщении.

Как отметили в администрации президента Азербайджана, на переговорах в Евлахе делегации армян Карабаха были представлены планы по реинтеграции армянского населения, а также обсуждены восстановление инфраструктуры и организация деятельности на основе конституции и законов Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась во вторник, 19 сентября, когда Баку объявил о проведении «антитеррористической операции». На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий.

Напомним, в четверг, 21 сентября, в Евлахе прошла встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Азербайджанскую сторону на встрече представили депутат Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства главы государства Илькин Султанов. Армян Карабаха представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.