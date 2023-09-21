Минобороны Швеции сообщило о передаче Украине десяти танков Stridsvagn 122 Фото: REUTERS

Швеция поставила Украине десять танков Stridsvagn 122, сообщает Министерство обороны королевства.

«Десять шведских танков Stridsvagn 122 на месте на Украине – с украинскими экипажами, обученными в Швеции», – сказано на сайте ведомства.

Стоит отметить, что танк Stridsvagn 122 является шведским вариантом немецкого Leopard 2.

Напомним, в середине августа власти Швеции объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов).

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что Стокгольм не готов отправить Украине истребители JAS 39 Gripen. По его словам, Швеция активно работает в коалиции с другими странами по вопросам поставок американских самолетов F-16, которые, как полагает политик, смогут улучшить летный потенциал Украины.

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