NBC: Зеленскому отказали в обращении к конгрессу США из-за отсутствия времени

NBC: спикер Маккарти отказал Зеленскому в возможности обратиться к конгрессу Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в созыве форума для его выступления перед конгрессменами.

"Маккарти сказал, что не было достаточно времени для обращения, учитывая напряжённую неделю у законодателей", — сообщило издание NBC.

По данным The New York Times, отказ вызван расколом между законодателями-республиканцами, большая часть которых выступает за сокращение финансирования Украины.

NYT отмечает, что на данном выступлении Зеленский хотел убедить противников поддержки Украины в необходимости этого, однако его просто не захотели слушать.

“Нет. Я убежденная сторонница политики "Америка превыше всего", когда речь идет о государственном финансировании”, — подчеркнула член Палаты представителей Кэт Кэммак.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Украина может остаться без поддержки США, если конгресс не сможет решить проблемы с бюджетом на фоне растущего госдолга.

Обозреватель Responsible Statecraft Блез Мэлли считает, что из-за провала украинских войск в летнем наступлении положение Зеленского резко ухудшилось, а дальнейшая поддержка Запада уже “висит на волоске”.