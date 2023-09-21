Взрывы произошли в Одесской области 21 сентября 2023

Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины 21 сентября Фото: REUTERS

Украинское издание “Страна” сообщило, что 21 сентября в Одесской области на юге украины произошла серия взрывов. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.

“Сообщают о взрывах в Одесской области. Местные паблики пишут о мощных взрывах в районе Сергеевки около Затоки и Белгород-Днестровского”, — отмечает издание.

Ранее 21 сентября компания “Укрэнерго” сообщала о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в Ровненской области Украины, в результате чего часть областного центра осталась без электричества.

В свою очередь заместитель главы офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, российские войска продолжат уничтожать критическую инфраструктуру Украины, из-за чего следующие месяцы могут стать для страны крайне тяжелыми.