Байден два раза подряд рассказал одну и ту же историю в своем выступлении

Байден дважды рассказал одну и ту же историю своим спонсорам. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он два раза подряд практически дословно рассказал спонсорам своей кампании по переизбранию одну и ту же историю. Стенограмма выступления Байдена опубликована на сайте Белого дома и доступна здесь.

Байден упомянул трагедию в американском городе Шарлотсвилле в 2017 году, где во время марша ультраправых погибла молодая женщина, и напомнил о реакции на эти события своего политического оппонента Дональда Трампа. По словам Байдена, после трагедии в Шарлотсвилле он решил бороться за президентский пост.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как мой предшественник сказал, что хорошие люди были с обеих сторон», - сказал Байден. Через несколько минут он практически дословно повторил сказанное.

Напомним, в августе 2017 года в американском Шарлотсвилле вспыхнули массовые беспорядки: ультраправые выступили против сноса памятника главнокомандующему армии южан Роберту Эдварду Ли. В результате беспорядков три человека погибли, и еще 35 пострадали.

Дональд Трамп, занимавший должность президента США решительно осудил «насилие на почве расизма».

Ранее Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии. При выходе на сцену американский лидер чуть не сбил бразильский флаг, а во время выступления путался в словах.

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