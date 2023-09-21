GBN News: Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии

GBN News: Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку Луле да Силве Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден грубо повел себя на встрече с президентом Бразии Луисом Инасиу Лула да Силвой в Нью-Йорке и не пожал ему руку. Видеозапись выступления опубликовал Youtube-канал GBN News.

Многие отметили, что американский президент в своем выступлении по вопросу прав рабочих в целом показал себя не с самой лучшей стороны – при выходе на сцену Байден чуть не сбил бразильский флаг и путался в словах.

В конце выступления Байден пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но президента Бразилии словно не заметил, развернулся и ушел со сцены.

Напомним, два года назад Байден и вовсе заснул в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, а недавно “ушел в спящий режим” в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом доме.

Издание The Washington Post отмечало, что в американской политике наметился слишком явный тренд на пожилых лидеров, балансирующих на грани бессознательного, но упрямо отказывающихся дать дорогу молодым.